Детей уроженки РФ утопили в ванной в США

В Нью-Йорке найдены мертвыми уроженка России Алла Аушева и двое ее детей, сообщает New York Post.

Издание сообщает, что женщина переехала в США в 2011 году, выиграв грин-карту в лотерее. В стране она стала служащей Нацгвардии США, а также получила гражданство.

Полиция обнаружила тело Аушевой в доме со смертельными травмами головы, ее дети двух и трех лет были утоплены в ванной.

В убийстве подозревается гражданский муж женщины Шейн Уолкер. Видеокамеры зафиксировали, как он выбегал из дома в состоянии опьянения.