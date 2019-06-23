Патриарх Грузии сделал заявление насчет антироссийских протестов

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Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II сделал заявление насчет протестов, которые прошли в Тбилиси в ответ на приезд в страну депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Он призвал людей быть осторожными и не допускать ошибки в это сложное для Грузии время.

«Надеюсь, Господь даст нам мир и божью благодать», — подчеркнул Илия II.

Он также отметил, что Богородица покровительствует Грузии и защищает ее.

C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.

Ранее сообщалось, что от Грузии потребовали извинений за нападение на депутатов России.