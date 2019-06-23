Полиция Украины «эвакуировала» гей-парад

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По окончании «Марша равенства» в Киеве полиция направила колонну участников к автобусам, которые увезли их с места проведения события. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что гей-парад прошел спокойно и без существенных нарушений.

Организаторы мероприятия рассказали, что в шествии приняли участие примерно восемь тысяч человек. Правоохранительные органы взяли в кольцо весь центр Киева в целях обеспечения безопасности.

Кроме того, «Марш равенства» посетили и несогласные с ним. Активисты с плакатами выкрикивали лозунги о традиционных канонах общества.

По данным украинской полиции, около 500 граждан попытались помешать проведению акции. В прошлом году число задержанных составило 75 человек. Они угрожали участникам газовыми баллончиками и камнями.

Ранее сообщалось, что националисты заявляли о готовности атаковать участников гей-парада в Киеве.