США поддержали украинский гей-парад

<img src="">

Посольство США на Украине выразило поддержку участникам проходящего в Киеве «Марша равенства». Об этом сообщает УНИАН.

«Мы стоим вместе со всеми украинцами, которые хотят равенства и отсутствия дискриминации», — заявил представитель ведомства Уильям Тейлор.

Он также обратился к участникам акции и пожелал им «безопасного, приятного и замечательного дня».

23 июня в Киеве проходит «Марш равенства», в котором уже приняли участие 2,5 тысячи человек.

Отмечается, что несогласные с шествием также вышли на улицы города.

Ранее сообщалось, что украинская полиция задержала девять человек, которые планировали осуществить провокацию во время мероприятия.