США поддержали украинский гей-парад
Посольство США на Украине выразило поддержку участникам проходящего в Киеве «Марша равенства». Об этом сообщает УНИАН.
«Мы стоим вместе со всеми украинцами, которые хотят равенства и отсутствия дискриминации», — заявил представитель ведомства Уильям Тейлор.
Он также обратился к участникам акции и пожелал им «безопасного, приятного и замечательного дня».
23 июня в Киеве проходит «Марш равенства», в котором уже приняли участие 2,5 тысячи человек.
Отмечается, что несогласные с шествием также вышли на улицы города.
Ранее сообщалось, что украинская полиция задержала девять человек, которые планировали осуществить провокацию во время мероприятия.