На родине Зеленского прохожие стали бросаться боевыми гранатами

В Днепропетровской области на Украине мужчина бросил гранату РГД-5 после ссоры с прохожим. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, инцидент произошел на остановке общественного транспорта в Кривом Роге. В результате произошедшего пострадал второй участник конфликта. Он был госпитализирован.

В Кривом Роге родился нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что в городе Рени Одесской области в ночь на 26 мая неизвестные бросили гранату во двор жилого дома.