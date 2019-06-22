Мужчина бросил гранату в прохожего из-за спора
В украинском Кривом Роге мужчина бросил гранату РГД-5 в прохожего из-за возникшего между ними конфликта, передает RT.
«На одной из остановок общественного транспорта в Центрально-Городском районе произошел конфликт между мужчинами, в ходе которого один из них применил предмет, похожий на гранату РГД-5, в результате чего пострадал гражданин 1987 года рождения», — говорится в заявлении.
Пострадавший доставлен в больницу.
Ранее сотрудники правоохранительных органов в Киеве задержали мужчину, который нес в сумке гранату в качестве «сувенира».