Швеция объявила в розыск сбежавшего с детьми россиянина

Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который покинул королевство и направился в Польшу с тремя детьми. Об этом сообщает РИА «Новости».

Адвокат Лисова Бартоша Левандовский выразил надежду на то, что представители Польши проявят лояльность и не станут экстрадировать россиянина с детьми.

Он также отметил, что польские органы обязаны задержать мужчину, поскольку они получили европейский ордер на его арест.

Денис Лисов уже был задержан в аэропорту Варшавы в апреле при попытке вылететь в Россию. После этого Польша взяла Лисова с тремя детьми под свою защиту. Тогда мужчина подал прошение о статусе беженца.

В 2017 году жене Лисова был поставлен диагноз шизофрения, после чего женщина попала в больницу. Власти Швеции собирались изъять девочек четырех, шести и двенадцати лет у отца-мусульманина, посчитав, что он не сможет справиться с опекой детей.