Кафе в Тбилиси взвинтили на 20% цены для россиян

Кафе в Батуми заявило о повышении цен в меню для российских туристов на 20%. Об этом сообщает портал Грузия Online.

Так заведения отреагировали на недавние конфликты в столице Грузии.

«После последний событий хотим присоединиться к нашим коллегам в Тбилиси и повысить стоимость обслуживания для российских туристов на 20%», — об этом заявили представители кафе.

Отмечается, что это единственное заведение в Батуми, которое не имеет меню на русском языке.

Также «гастрономическую» акцию поддержало и другое кафе.

Ранее в грузинском департаменте туризма заявили, что россияне могут спокойно приезжать в Грузию, им ничего не грозит даже на фоне антироссийских протестов в стране.