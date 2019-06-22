Слон атаковал смотрителя зоопарка

В Канаде слон напал на смотрителя зоопарка. Об этом сообщает CTV.

Как отмечается, инцидент произошел недалеко от города Кэмбридж. В результате нападения животного служащий получил серьезные травмы. Его доставили в медицинское учреждение на вертолете, подробности его состояния не уточняются.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. На месте работают сотрудники минтруда страны.

Ранее сообщалось, что в Ботсване слон затоптал насмерть 67-летнего фермера.