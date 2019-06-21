Многодетным беженцам с Украины дадут гражданство РФ после обращения к Путину

Попросившая в ходе «прямой линии» у президента РФ Владимира Путина российское гражданство многодетная украинская семья Люльковичей в ближайшее время получит российское гражданство, сообщает РИА «Новости».

В настоящее время семья, в которой 9 детей, проживает в Набережных Челнах. Они приехали в 2014 году в Россию из украинского Дзержинска, спасаясь от войны.

Как заявили в управлении по вопросам миграции МВД по Татарстану, семья примет участие в действующей госпрограмме добровольного переселения.

20 июня семья обратилась к президенту РФ в ходе «прямой линии».

21 июня стало известно, что уже ведется оформление их документов на участие в госпрограмме.