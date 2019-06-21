Чеченский правозащитник вышел на свободу

Глава чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев вышел на свободу. ОБ этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, суд постановил 10 июня освободить Титиева в условно-досрочном порядке.

Уточняется, что в пятницу, 21 июня, решение вступило в силу.

Чеченского правозащитника на выходе из колонии-поселения встречают родственники и коллеги.

Ранее Титиева осудили на четыре года колонии. Его обвинили в незаконном хранении марихуаны. Сам Титиев считает, что наркотики ему подбросили.