Россиянам посоветовали не ездить в Грузию

Зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что российским туристам следует воздержаться от поездок в Грузию, пока там не стабилизируется ситуация. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, туристам из России лучше не рисковать, учитывая сложившуюся там обстановку.

«Пусть сначала грузинские власти урегулируют ситуацию», — подчеркнул Косачев.

Он также добавил, что в ближайшее время ситуация в Грузии может вновь накалиться.

В конце он выразил надежду, что грузинские власти осудят эту «некрасивую историю».

В четверг, 20 июня, во время МАП депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло председателя грузинского парламента, что вызвало недовольство радикалов страны, и заседание было прервано. Вечером радикалы и оппозиция начали штурмовать парламент.

Ранее сообщалось, что на инцидент с российскими депутатами в Грузии отреагировали в Совфеде.