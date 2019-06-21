Неизвестный расстрелял таксистов в Эстонии
В Таллине неизвестный открыл огонь по двум таксистам. Об этом сообщает ERR.
Как отмечается, в результате стрельбы был убит один человек: 32-летний мужчина скончался в больнице.
Еще один — получил ранения. Он находится в тяжелом состоянии, и сейчас за его жизнь борются врачи.
Уточняется, что преступник скрылся с места происшествия, сотрудники правоохранительных органов разыскивают его.
Кроме того, на настоящий момент следствие выясняет личность стрелявшего, а также все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что стрельба произошла на выпускном в Филадельфии.