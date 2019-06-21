Неизвестный расстрелял таксистов в Эстонии

В Таллине неизвестный открыл огонь по двум таксистам. Об этом сообщает ERR.

Как отмечается, в результате стрельбы был убит один человек: 32-летний мужчина скончался в больнице.

Еще один — получил ранения. Он находится в тяжелом состоянии, и сейчас за его жизнь борются врачи.

Уточняется, что преступник скрылся с места происшествия, сотрудники правоохранительных органов разыскивают его.

Кроме того, на настоящий момент следствие выясняет личность стрелявшего, а также все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла на выпускном в Филадельфии.