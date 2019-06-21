Кто на самом деле виноват в Чернобыльской катастрофе, рассказал Кравчук

Бывший украинский лидер Украины Леонид Кравчук рассказал, кто на самом деле виноват в Чернобыльской катастрофе. Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, решение построить АЭС в Чернобыле принял Киевский обком Компартии Украины

Он отметил, что именно обком настаивал на том, чтобы атомная электростанция была построена на территории украинского государства.

Он также добавил, что единственный человек, который выступил против строительства АЭС на Украине был президент Академии наук Борис Патон.

«Все остальные согласились», — подчеркнул Кравчук.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года.

Ранее сообщалось, что в России потребовали заблокировать сериал «Чернобыль».