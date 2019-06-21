Корреспондент «Газеты.Ru» пострадала от слезоточивого газа в Тбилиси

Корреспондент «Газеты Ru» пострадала от слезоточивого газа в ходе митинга в Грузии.

По ее словам, сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ.

«Спецназ пускал гранаты со слезоточивым газом в воздух, в том числе над моей головой. Когда одна из них приземлилась в толпе рядом со мной, пошел едкий дым, раздражающий носоглотку. Стала задыхаться, першило в горле. Пришлось зажать нос», — рассказала корреспондент.

После распыления газа люди, в том числе находившиеся на самом проспекте и наблюдавшие за конфронтацией, происходившей на лестнице парламента, в панике стали разбегаться.

«Я тоже побежала. Вонь от газа преследовала даже на удалении нескольких домов от парламента. Видела, как одному человеку оказывают помощь медики, кто-то из людей плакал», — добавила корресподент.

Люди закрывали лица платками. «У меня под рукой ничего такого не оказалось», — отметила она, добавив, что люди в толпе зевак не ожидали применения спецсредств, так как стычки со спецназом происходили на ступенях парламента.

Через пару часов после происшествия все еще чувствуется першение в горле и носу. К медикам журналистка обращаться не стала.

Ранее сообщалось, что число пострадавших во время митинга в Грузии возросло до 52.

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