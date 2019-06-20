Пришедшего на суд с иконами бизнесмена Бойко-Великого арестовали
В Москве Басманный суд принял решение об аресте бизнесмена Василия Бойко-Великого, которого обвинили в растрате средств банка «Кредитный Экспресс». Об этом сообщается в телеграм-каналах.
Как отмечается, бизнесмен явился на заседание суда с иконами.
Уточняется, что суд отправил Бойко-Великого в СИЗО на 2 месяца.
Сам бизнесмен свою вину не признает, а его адвокат Алексей Аверьянов заявил, что обжалует данное постановление.
Ранее сообщалось, что Бойко-Великого обвинили в хищении 180 млн рублей и $929 тысяч. Все семеро соучастников задержаны.