Пришедшего на суд с иконами бизнесмена Бойко-Великого арестовали

В Москве Басманный суд принял решение об аресте бизнесмена Василия Бойко-Великого, которого обвинили в растрате средств банка «Кредитный Экспресс». Об этом сообщается в телеграм-каналах.

Как отмечается, бизнесмен явился на заседание суда с иконами.

Уточняется, что суд отправил Бойко-Великого в СИЗО на 2 месяца.

Сам бизнесмен свою вину не признает, а его адвокат Алексей Аверьянов заявил, что обжалует данное постановление.

Ранее сообщалось, что Бойко-Великого обвинили в хищении 180 млн рублей и $929 тысяч. Все семеро соучастников задержаны.