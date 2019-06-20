Доказательством по делу MH17 стала переписка в соцсетях
Одним из доказательств в докладе международной следственной группы о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе стала переписка в соцсетях. Об этом сообщает The Bell.
По данным портала, речь идет о переписке между солдатом и девушкой.
Как отмечается, в переписке солдат якобы заявил, что самолет сбил из установки «Бук».
При этом, по мнению экспертов, страница девушки в соцсети является фейковой.
В свою очередь, «Медуза» сообщила о том, что солдат назвал подделкой его переписку о передвижениях войск.
Военнослужащий подчеркнул, что подобного диалога не было.
Ранее сообщалось, что США призвали Россию привлечь к ответственности подозреваемых по делу о крушении MH17.
Boeing 777 компании «Малазийские авиалинии» выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.