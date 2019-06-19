Подозреваемый в крушении MH17 отреагировал на обвинения

Бывший глава ГРУ самопровозглашенной ДНР Сергей Дубинский с позывным Хмурый отрицает свою вину в крушении MH17, которое произошло в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си»

По его словам, все обвинения в его адрес являются «бредом».

Он добавил, что в день катастрофы находился в Донецке, а не в Донбассе.

Экс-глава ГРУ также подчеркнул, что итоги расследования политизированы, и что он не собирается сотрудничать со следствием.

Его бывшие подчиненные Олег Пулатов и Леонид Харченко, которых тоже подозревают в крушении боинга, также не имеют отношения к катастрофе, уточнил Дубинский.

Были названы четверо подозреваемых в крушении Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе, которое состоялось в июле 2014 года. Среди них три россиянина и один украинец.

Заседание суда по делу о крушении самолета было назначено на 9 марта 2020 года. Оно состоится в Нидерландах.