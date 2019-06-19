В Японии запретили бить детей
В Японии парламент одобрил законопроект, согласно которому запрещается использовать физическое наказание по отношению к детям. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, теперь на телесные наказания вводится полный запрет. Однако штрафы пока не оговорены.
Уточняется, что у социальных работников теперь будет больше прав, чтобы вмешиваться в дела о домашнем насилии.
Данные поправки начнут действовать с 1 апреля 2020 года.
Ранее сообщалось, что в Техасе удары палками разрешили применять как наказание в школах.