В Японии запретили бить детей

В Японии парламент одобрил законопроект, согласно которому запрещается использовать физическое наказание по отношению к детям. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, теперь на телесные наказания вводится полный запрет. Однако штрафы пока не оговорены.

Уточняется, что у социальных работников теперь будет больше прав, чтобы вмешиваться в дела о домашнем насилии.

Данные поправки начнут действовать с 1 апреля 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Техасе удары палками разрешили применять как наказание в школах.