В Москве будет побит 100-летний температурный рекорд

В Москве 22 июня может быть побит температурный рекорд 1917 года, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Синоптики обещают, что столицу накроет жара в 32°С.

Причиной нового всплеска жары станет обширный антициклон, блокирующий прохождение циклонов и атмосферных фронтов, несущих прохладу.

Ранее сообщалось, что в выходные возможно появление локальных дождей и гроз. Это станет следствием повышенного давления, которое пришло в столицу со скандинавским циклоном.