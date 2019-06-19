Pussy Riot избавились от запрета на въезд в Белоруссию

Министерство внутренних дел Белоруссии сняло запрет на въезд в страну и пребывание участницам группы Pussy Riot, сообщает РИА «Новости».

Ранее в национальном аэропорту «Минск» девушки были уведомлены о действующем запрете. Этой информацией они поделились в понедельник, 17 июня, на страничках группы Pussy Riot в соцсетях. Решение МВД касалось Вероники Никульшиной и Ольги Курчаевой. Белорусский Госпогранкомитет также подтвердил информацию. В паспортах девушек поставили советующие отметки.

По словам начальника департамента по гражданству и миграции МВД Алексея Бегуна, МВД пересмотрело решение. Однако чиновник не стал уточнять причины, по которым этот запрет ввели.

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что участницы группы Pussy Riot смогут пересечь границу в штатном порядке, если сведений о запрете во время перехода границы не будет.