Из полиции уволен автор видео с горящим SSJ100

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Один из двух капитанов полиции, которые распространили видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, был уволен. Об этом сообщает РИА «Новости».

Скан ответа на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских был отправлен МВД и опубликован в фейсбуке политика.

«Получив мой запрос, МВД установило, что съемку распространили по знакомым два капитана полиции. По секрету всему свету – это про них. За что и поплатились», — добавил Альшевских.

Он также сообщил, что второй сотрудник правоохранительных органов получил дисциплинарное высказывание.

В документе сказано, что один из полицейских отправил снятое видео пожара по мессенджеру WhatsApp, после чего ролик распространился по СМИ и социальным сетям и получил общественный резонанс.

Ранее в МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево.