Аллигатора с ножом объявили в розыск

Чиновники из департамента дикой природы в Техасе вызвали эксперта, чтобы найти аллигатора с ножом в черепе. Об этом сообщает Fox News.

«Мы разрешили лицензированному охотнику за аллигаторами попытаться поймать его, но на данный момент он не смог найти его», — рассказал представитель News Texas Департамента парков и дикой природы.

Есть вероятность, что нож больше не находится в черепе рептилии и пресмыкающиеся уплыло.

Аллигатор был замечен жителями поместья Орчард-Лейкс в округе Форт-Бенд на прошлой неделе.

Ранее сообщалось, что аллигатор забрался в дом и уничтожил винный погреб в США.