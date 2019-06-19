Аллигатора с ножом объявили в розыск
Чиновники из департамента дикой природы в Техасе вызвали эксперта, чтобы найти аллигатора с ножом в черепе. Об этом сообщает Fox News.
«Мы разрешили лицензированному охотнику за аллигаторами попытаться поймать его, но на данный момент он не смог найти его», — рассказал представитель News Texas Департамента парков и дикой природы.
Есть вероятность, что нож больше не находится в черепе рептилии и пресмыкающиеся уплыло.
Аллигатор был замечен жителями поместья Орчард-Лейкс в округе Форт-Бенд на прошлой неделе.
Ранее сообщалось, что аллигатор забрался в дом и уничтожил винный погреб в США.