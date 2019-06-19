«Все в крови»: очевидцы раскрыли подробности массовой драки в Москве

Очевидцы утренней драки у станции метро «Электрозаводская» рассказали подробности трагического инцидента, из-за которого погиб один человек. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Собеседница телеканала Евгения рассказала, что в утренней драке участвовали 8 человек. Трое мужчин избивали одного человека палками. Однако после попытки убежать он упал. Другие участники конфликта продолжили драться.

«Лежали на лавках все в крови», — рассказала о пострадавших Евгения.

Женщина отметила, что это не единичный случай драки возле станции метро.

Очевидец заявила, что часто участниками разбирательств являются пьяные посетители местного кафе.

Ранее сообщалось, что в массовой драке у метро «Электрозаводская» был убит один человек, еще трое пострадали.