В Лондоне среди бела дня убили россиянина

В Лондоне был убит 34-летний выходец из России Глеб Станиславович Жебровский. Об этом сообщает Metropolitan Police.

Отмечается, что инцидент произошел 15 июня днем. Жебровский скончался из-за ножевых ранений. По подозрению в произошедшем задержали мужчин в возрасте 33 и 28 лет.

Ранее сообщалось, что россиянин погиб в результате взрыва в квартире в одном из многоэтажных домов в Киеве. Речь идет о 28-летнем мужчине, который находился в розыске за совершение убийства на территории Украины. Погибший снимал квартиру на проспекте Науки.