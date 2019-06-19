В порту Филадельфии изъяли кокаин на $1 млрд

В США прокуратура восточного округа Пенсильвании проинформировала об обнаружении 16,5 т кокаина на судне, находящемся в порту Филадельфии. Об этом сообщается в твиттере ведомства.

Как отмечается, его стоимость оценивается в сумму, превышающую $1 млрд.

«Это крупнейшее изъятие наркотиков в истории восточного округа Пенсильвании», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сын бывшего члена российского Совфеда Амира Галлямова Тимур во время наезда на инспектора ДПС находился в состоянии наркотического опьянения.