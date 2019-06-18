Сутенеров с украинскими секс-рабынями обезвредили в Испании

В Испании задержаны четыре человека, обвиняемые в склонении женщин, переехавших из Восточной Европы, к занятию проституцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальную полиции.

Среди задержанных двое граждан Украины и два испанца. По данным следственных органов, их жертвами становились гражданки Украины, Румынии, Болгарии и Молдавии.

Будущих проституток они находили через социальные сети, предлагая девушкам работу официантками в Испании. Расходы на проживание и документы, по словам обвиняемых, оплачивались работодателем.

Из аэропорта девушек забирал один из членов группировки и сопровождал в отель, где выяснялось, что жертва должна заплатить тысячу евро. Если такой суммы у нее не было, то женщине предлагалось «отработать» деньги.

Жертвы не могли покинуть номер гостиницы. Их унижали и избивали за любое неповиновение.

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