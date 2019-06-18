Приставы осудили проект по отмене клеток в суде

Судебные приставы отреагировали на проект, которые предусматривает отмену клеток в залах судов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Москве Сергея Замородских.

«Для нас инициатива убрать заграждения из залов судов была шоком, потому что приставы отвечают за всех в зале», — заявил Замородских.

На заседании Общественной комиссии по взаимодействию с судейским сообществом он также добавил, что без клеток уполномоченные не смогут гарантировать безопасность как участников судебного процесса, так и его зрителей.

В рамках встречи заместитель председателя Мосгорсуда Дмитрий Фомин отметил, что специальные ограждения появились в России только после процесса над Андреем Чикатило с целью избежать самосуд со стороны родственников погибших.

Ранее сообщалось, что председатель Мосгорсуда Ольга Егорова выступила с предложением об отмене железных клеток в залах суда. Вместо них могут появиться стеклянные комнаты для подсудимых.

Верховный суд поддержал отмену клеток для подсудимых в судах.