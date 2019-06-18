ФСБ провела обыски в музее основателя «Вимм- Билль-Данн»
ФСБ провела обыск в музее частных коллекций «Собрание» в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах.
С чем связаны оперативные мероприятия, не уточняется.
По словам источника, обыски проводятся в рамках уголовного дела, фигуранты которого пока не установлены.
В музее агентству не удалось получить оперативный.
По данным из открытых источников, «Собрание» — частный музей, который основал меценат Давид Якобашвили. Фонд насчитывает порядка 20 тыс. экспонатов.
Якобашвили, который в настоящее время является членом правления РСПП, был одним из основателей компании «Вимм- Билль-Данн».