Новая драма с участием цыган разыгралась в российском городе
В Иркутске директор кризисного центра рассказала нам о заложнице, которая сбежала от цыган, передает «Московский комсомолец».
Как рассказала потерпевшая, ее из детского дома в 14 лет цыгане увели в табор и выдали замуж.
Сейчас женщине 27 лет, от мужа Червона у нее трое детей: 12 лет, 8 и 6. По ее словам, муж неоднократно избивал ее.
Вместе с сотрудниками кризисного центра было подано заявление в полицию.
Через несколько дней женщину поймали на улице пять мужчин и снова выкрали.
Дальнейшая судьба ее и детей не известна.