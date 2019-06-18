Новая драма с участием цыган разыгралась в российском городе

В Иркутске директор кризисного центра рассказала нам о заложнице, которая сбежала от цыган, передает «Московский комсомолец».

Как рассказала потерпевшая, ее из детского дома в 14 лет цыгане увели в табор и выдали замуж.

Сейчас женщине 27 лет, от мужа Червона у нее трое детей: 12 лет, 8 и 6. По ее словам, муж неоднократно избивал ее.

Вместе с сотрудниками кризисного центра было подано заявление в полицию.

Через несколько дней женщину поймали на улице пять мужчин и снова выкрали.

Дальнейшая судьба ее и детей не известна.