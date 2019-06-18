Названы города с наибольшим числом невест

Аналитики сервиса для размещения объявлений «Авито» назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж. Об этом сообщает «Прайм».

Как отмечается, свои выводы сайт смог сделать на основе анализа спроса на свадебные платья в российских городах за пять месяцев 2019 года.

Согласно результатам, о свадьбе больше всего мечтают женщины из Волгограда, Краснодара, Барнаула, Ульяновска и Саратова. Именно в этих городах спрос на платья на душу населения является самым высоким.

При этом меньше всего свадебных платьев за этот период покупали в Перми, Краснодаре и Москве.

Уточняется, что в 15 из 23 городов спрос на платья в России вырос за год на 10,4%.

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