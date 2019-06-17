Журналистов перепугал «человек-мотылек» в небе над Чернобылем

Западных журналистов взбудоражила информация о неопознанном существе, которое якобы видели сотрудники Чернобыльской АЭС перед аварией, передает РИА «Новости».

Большинство авторов сошлись во мнении, что объект был похож на «человека-мотылька», и предвещал беду.

Один австралийский портал назвал существо «отвратительным гуманоидом с гигантскими крыльями».

Ранее шотландский актер Алекс Фернс, который исполнил в сериале «Чернобыль» роль главного шахтера из Тулы Андрея Глухова, рассказал, как авария на Чернобыльской АЭС могла косвенным образом стать причиной смерти его дяди.