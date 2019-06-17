Посетительницу пиццерии напоили моющим средством

Жительница Парижа, пришедшая пообедать в пиццерию популярной сети, была экстренно госпитализирована после того, как ей по ошибке подали графин с моющим средством вместо напитка, передает РИА «Новости».

Женщине поплохело после первого же глотка, и она позвонила в службу спасения.

В свою очередь приехавшие на вызов сотрудники полиции провели экспертизу и рассказали, что в графин была налита жидкость для посудомоечной машины.

По данным расследования, машина сломалась и работник перелил жидкость в графин, чтобы отнести к раковине.

Когда он отвернулся, официант, увидев графин, решил, что это его заказ, и отнес его клиентке.