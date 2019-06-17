Внесена ясность в сообщения о вывозе цыган из Чемодановки

Власти Пензенской области отреагировали на сообщения о том, что цыган вывозят из Чемодановки после скандала со смертельной массовой дракой, передает ТАСС.

В пресс-службе правительства региона сообщили, что эта информация не соответствует действительности.

«Никакой принудительной депортации цыганского населения из села не было», — сообщили в пресс-службе.

При этом власти отметили, что некоторая часть цыган добровольно покинула Чемодановку.

Ранее сообщалось, что президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка Пензенской области.