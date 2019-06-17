Полиция объяснила данные о массовом увольнении из задержавшего Голунова УВД

Полиция отреагировала на сообщения СМИ о массовых увольнениях сотрудников УВД, которое проводило задержание журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщает РИА «Новости».

В ведомстве заявили, что данные об увольнениях являются ложными.

В полиции добавили, что кадровая ситуация в подразделении стабильная, а рапорты об увольнении подали только двое сотрудников.

Ранее ряд СМИ сообщили, что около 50 сотрудников УВД по ЗАО написали рапорты об увольнении.

Отмечается, что уходят главы почти всех управлений, а также рядовые сотрудники.