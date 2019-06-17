Школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой

В Астрахани у выпускника гимназии № 3 Артема Ярового возникли серьезные проблемы с ЕГЭ из-за гелевой ручки, сообщает «Вести.Ru».

Уточняется, что его работа по математике не прошла скан из-за гелевой ручки и не была засчитана экспертной комиссией.

Обычную черную гелевую ручку, соответствующую требованиям проведения экзамена, школьник купил в магазине товаров для ЕГЭ.

«Причем титульный лист у него просканировался, а сама работа почему-то не прошла скан», — пояснила директор, отметив, что и ручка была нормальной, и сканер работал.

Работы остальных выпускников отсканировались нормально. Школьнику предложили два варианта решения — переписать работу, если у него есть на это желание, либо работу будут находить и проверять.

Сам мальчик рассказал, что узнав о произошедшем, решил, что это шутка. Он может отправиться на пересдачу по математике 24 июня, но это допустимо лишь в том случае, если сдан русский язык. В этом выпускник также не уверен, поскольку писал экзамен той же самой ручкой. В этом случае ему разрешат пересдать только в сентябре, из-за чего молодому человеку придется уйти в армию.

В Министерстве образования России никак не прокомментировали эту ситуацию.