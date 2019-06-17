Губернатор оценил «Город бесов» перед Екатеринбургом

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал ситуацию о незаконно установленном дорожном знаке «Город бесов» перед въездом в Екатеринбург. Об этом он сообщил в инстаграме.

По словам Куйвашева, этот знак, вероятно, установили «креативные горожане».

«Кто говорит так про наших горожан — пусть повнимательнее посмотрит на себя», — добавил Куйвашев.

Также он посоветовал жителям не вестись на эти слова. Он подчеркнул, что творческие горожане должны направлять свою силу на благо города, а не на установку таких знаков.

«Не нужно называть Екатеринбург городом бесов. Неприятные слова», — продолжил Куйвашев.

Губернатор предложил повесить перед въездом в город таблицу «Город храбрых».

Ранее сообщалось, что на въезде в Екатеринбург убрали знак «Город бесов».