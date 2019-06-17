Определена дата начала возведения храма в Екатеринбурге

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько заявил, что строительство храма в Екатеринбурге начнется в 2020 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, возведение собора не получится начать раньше 2020 года, так как необходимо подготовиться к созданию здания, чтобы оно сохранилось на столетия.

Бидонько подчеркнул, что строители не будут торопиться, чтобы успеть закончить работы к 2023 году, когда будет 300-летия Екатеринбурга. Он отметил, что все будет делаться основательно и качественно.

«Здесь не тот случай, когда надо любой ценой к празднику что-то сделать», — заключил Бидонько.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге епархия отказалась от строительства храма в сквере.

Также ранее были выбраны новые места для храма в Екатеринбурге.