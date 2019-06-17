В США вегетарианство назвали планом сатаны

Американский ведущий Рик Вайлз назвал вегетарианство планом сатаны по уничтожению человечества. Об этом сообщает сайт iz.ru.

Как отмечается, ведущий произнес эту фразу в эфире передачи TruNews.

По его мнению, уничтожить человечество могут вегетарианские бургеры. Пища без «настоящего мяса» была создана «приверженцами дьявола» для того, чтобы уничтожить все живое на Земле.

Он добавил, что «приверженцы дьявола» такими действиями планируют создать расу без души.

Ранее актриса, модель и активист Памела Андерсон назвала вегетарианство залогом молодости.