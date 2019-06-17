Генпрокуратура России предложила Китаю сотрудничество

Генпрокуратура страны предложила китайской стороне сотрудничать в сфере борьбы с пожарами. Об этом сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере охраны окружающей среды и защиты арктической природы Генерпрокуратуры России Евгений Надыршин, передает ТАСС.

По его словам, пожары сказываются не только на природе, но и на здоровье населения. В связи с этим Россия и Китай могут объединить силы для борьбы с лесными пожарами на Дальнем Востоке.

«Предлагаю наладить конструктивное сотрудничество по вопросам перехода природных пожаров трансграничного характера на территории наших стран», — добавил Надыршин.

Стоит отметить, что в чем именно будет заключаться сотрудничество пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что режим ЧС введен в лесах Забайкалья.