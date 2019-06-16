В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

Спецслужбы самопровозглашенной ДНР заявили, что знают, кто причастен к убийству главы ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщает телеканал «Россия».

По данным телеканала, кровь Захарченко на руках помощника начальника 5-го Управления департамента контрразведки СБУ Сергея Моторина.

«На нем кровь героев ДНР Арсена Павлова и Александра Захарченко», — передает канал.

Кроме того, один из пойманных спецслужбами ДНР диверсантов также назвал имя заказчика убийства Захарченко — агент 5-го Управления департамента контрразведки СБУ Андрей Байдала (Швед), добавил телеканал.

Ранее сообщалось, что установлены заказчики убийства Александра Захарченко.

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка 31 августа 2018 года.