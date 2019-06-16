Инспектор ДПС покончил с собой на службе

В Сахалинской области 44-летний инспектор ДПС, старший лейтенант полиции покончил с собой прямо во время службы, сообщает Sakhalin.info.

По данным издания, врио начальника районного ОГИБДД увидел, что от сотрудника исходил спиртовой запах и отстранил его от работы. После этого начальник повез его в отделение, однако при выходе из машины инспектор попытался покончить с собой.

Как отмечается, экстренно прибывшие к отделению полиции медики пытались спасти сотрудника ДПС, но не смогли. Он скончался.

В настоящее время выясняются подробности инцидента. Уже вскрылась информация, что до того этот сотрудник получил дисциплинарное взыскание из-за позднего выхода из отпуска.

Назначено проведение служебной проверки.

Ранее сообщалось, что Верховный суд запретил полицейским отдыхать за границей.