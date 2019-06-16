Москвичей предупредили о возвращении тропической жары

Синоптики заявили, что жара начнет возвращаться в Москву с 18 июня, сообщает РЕН.

По прогнозам, температура воздуха будет стремительно повышаться, в то время как осадков в городе не ожидается.

«Если завтра температура еще вполне комфортная — 23...25°С, то со вторника она начинает неуклонно повышаться. В среду — 25...28°С», — рассказал Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он добавил, что в четверг стоит ждать до 31°С.

Ранее синоптики отметили, что имеется вероятность стихийных бедствий, а также нанесения ущерба.