В Москве прошел митинг за расследование дела Голунова

В Москве завершился митинг «Закон и справедливость для всех» в поддержку расследования дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщает «Российская газета».

На митинге собрались более 1,6 тысячи журналистов и гражданских активистов.

Собравшиеся требовали тщательного расследования обстоятельств, связанных с задержанием Ивана Голунова.

Кроме того, участники акции выступили за пересмотр статьи 228, чтобы подброшенные наркотики не могли стать поводом для ареста.

Ранее сообщалось, что с Голунова сняли обвинения в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

До этого в арендуемой квартире журналиста МВД нашли наркотики, в том числе кокаин массой свыше пяти грамм. Голунов утверждал, что пакеты с неизвестным веществом ему подбросили.