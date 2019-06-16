На Украине назвали цель опроса приезжающих из Крыма россиян

Украина хочет опрашивать россиян, которые приезжают в страну из Крыма. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуфа Куркчи.

По его словам, украинская сторона вскоре введет анонимные опросы и будет проводить их прямо на КПП. Он отметил, что это делается для того, чтобы «тщательно проанализировать проблемы», с которыми сталкиваются жители полуострова, а также «определить тенденции».

Ранее в Крыму оценили слова Герхарда Шредера о присоединении полуострова.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.