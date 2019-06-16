Полиция рассказала о взрыве в центре Киева

Киевская полиция заявила о возбуждении уголовного дела после взрыва в центре города. Об этом сообщили в ведомстве.

В настоящее время дело рассматривают по ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).

Предварительной версией взрыва является утечка газа в одном из гаражей.

По словам очевидцев, гаражи арендовали владельцы кофейных машин, которые хранили там же баллоны с газом.

От взрыва выбило окна и двери в соседних домах, разлетевшиеся кирпичи повредили стоящие рядом автомобили.