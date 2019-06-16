Задержан подозреваемый в убийстве во время драки селян с цыганами

Следственный комитет сообщил о задержании еще 12 человек, которые участвовали в драке селян с цыганами в селе Чемодановка, передает РИА «Новости».

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, один из задержанных подозревается в убийстве 34-летнего мужчины.

Ранее была названа дата похорон жертвы массовой драки в Чемодановке.

Следователи смогли установить всех участников массовой драки, которая произошла в селе Чемодановка Пензенской области.

Предположительно, причиной конфликта стало то, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. По другой версии цыгане попытались изнасиловать одну из несовершеннолетних местных жительниц, в результате чего селяне решили за нее заступиться.

В результате произошедшего пять человек пострадали, еще двое были госпитализированы. Один скончался.