Девушка умерла после поцелуя с молодым человеком
В Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя со своим молодым человеком. Об этом сообщает Journal De Quebec.
Как отмечается, у девушки была острая аллергическая реакция на арахис.
Незадолго до встречи молодой человек съел сэндвич с арахисовым маслом. После поцелуя девушке стало трудно дышать, и она воспользовалась своим ингалятором. Однако он не помог.
Парень вызвал машину скорой помощи, но медики не смогли спасти девушку.
Уточняется, что парень не знал о том, что у девушки была аллергия на арахис.
Ранее сообщалось, что французское СМИ опубликует целующихся мужчин-ватерполистов на обложке.