Глава Пензенской области пообещал решить проблемы Чемодановки

Глава Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что региональные власти займутся проблемами Чемодановки, где произошла массовая драка. Об этом он написал в инстаграме.

Губернатор рассказал, что получал от жителей Чемодановки сообщения о проблемах в селе, в частности, с дорогами, освещением и водоснабжением.

Белозерцев пообещал, что возьмет ситуацию с проблемами села под контроль и обсудит их с другими членами правительства.

«Посмотрю..., что здесь нужно сделать для дальнейшего развития этого рабочего поселка... буду лично проверять обстановку», — добавил Белозерцев.

Он отметил, что поселок имеет «серьезный» потенциал.

Ранее сообщалось, что следователи установили всех участников конфликта, трое из них уже задержаны, идет розыск других лиц, причастных к инциденту.

Предположительно, причиной конфликта стало то, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. По другой версии цыгане попытались изнасиловать одну из несовершеннолетних местных жительниц, в результате чего селяне решили за нее заступиться.