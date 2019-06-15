Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА «Новости».
Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев, которые побывал на месте.
«Вместе с людьми обошел весь жилой район. Людей с этой территории надо переселять!» — написал он в соцсетях.
Ранее жители Киселевска записали обращение к канадскому премьер-министру Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гуттериш с просьбой предоставить им убежище в Канаде. По словам жителей, их не устраивает экологическая ситуация в собственном регионе.